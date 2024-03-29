«СВО превратилась в войну»: пресс-секретарь Президента РФ Песков прокомментировал что изменится после этого

Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, выразил своё мнение относительно терминологии, используемой для описания текущих событий на Украине.

Песков уточнил, что его упоминание слова «война» в контексте специальной военной операции не меняет её юридического статуса. Он подчеркнул, что, несмотря на усиление участия Запада, с юридической точки зрения ситуация остаётся специальной военной операцией.

Представитель президента также призвал избегать сравнений между его употреблением слова «война» и тем, как его интерпретируют активисты, выступающие против СВО. По его словам, контексты, в которых используется это слово, кардинально отличаются.

Песков подчеркнул важность различать его использование термина и трактовку того же слова в лозунгах противников операции, указывая на разнообразие интерпретаций в зависимости от контекста, пишет ТАСС.