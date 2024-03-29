Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО превратилась в войну»: пресс-секретарь Президента РФ Песков прокомментировал что изменится после этого

«СВО превратилась в войну»: пресс-секретарь Президента РФ Песков прокомментировал что изменится после этого

tenbook.ru

Подписаться в Telegram

Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, выразил своё мнение относительно терминологии, используемой для описания текущих событий на Украине.

Песков уточнил, что его упоминание слова «война» в контексте специальной военной операции не меняет её юридического статуса. Он подчеркнул, что, несмотря на усиление участия Запада, с юридической точки зрения ситуация остаётся специальной военной операцией.

Представитель президента также призвал избегать сравнений между его употреблением слова «война» и тем, как его интерпретируют активисты, выступающие против СВО. По его словам, контексты, в которых используется это слово, кардинально отличаются.

Песков подчеркнул важность различать его использование термина и трактовку того же слова в лозунгах противников операции, указывая на разнообразие интерпретаций в зависимости от контекста, пишет ТАСС.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Важное в РТ

58 минут назад

ВТБ вернет кешбэк с прямым начислением рублей вместо бонусов

специалист по инсектицидам

Лонгриды

день назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

абсолютное счастье для волос в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев

Новости Татарстана

день назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Новости Татарстана

4 часа назад

Стало известно, когда в Татарстане пройдут последние звонки и выпускные вечера

Новости Казани

день назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ

Новости Казани

день назад

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей
Лонгриды
4 часа назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Казани

4 минуты назад

В Казани водитель Skoda сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Важное в РТ

59 минут назад

ВТБ вернет кешбэк с прямым начислением рублей вместо бонусов

Новости Казани

59 минут назад

В Казани выписали из больницы всех заболевших сотрудников «Нэфис Косметикс»

Новости Казани

час назад

В Казани с 30 марта стартуют сельхоз ярмарки
Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?
Лонгриды
день назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Новости Татарстана

час назад

Мухаметшин из-за болезни пропустил заседание Госсовета РТ

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане снова растет стоимость бензина

Новости Казани

2 часа назад

Казанский мост Миллениум попал в топ самых впечатляющих в России
Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.
Интересное в Казани
6 дней назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.