«СВО превратилась в войну»: Песков прокомментировал, что изменится после этого

Дмитрий Песков, представитель Кремля, высказался о характере специальной военной операции на Украине, акцентируя на том, что ее эскалация до уровня войны не несет за собой изменений в юридическом статусе.

Он подчеркнул, что, несмотря на его употребление термина «война» в контексте возросшей вовлеченности Запада в конфликт, официально ситуация остается квалифицированной как специальная военная операция.

Песков указал на различие в трактовке термина «война», подчеркивая несоответствие своего использования слова с тем, как его интерпретируют оппоненты военной операции. Он призвал к пониманию разности контекстов, в которых употребляется это понятие, подчеркнув, что в его риторике термин «война» имеет иное значение, чем в высказываниях противников СВО, сообщает ТАСС.