Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО превратилась в войну»: Песков прокомментировал, что изменится после этого

«СВО превратилась в войну»: Песков прокомментировал, что изменится после этого

karaulovelife.ru

Подписаться в Telegram

Дмитрий Песков, представитель Кремля, высказался о характере специальной военной операции на Украине, акцентируя на том, что ее эскалация до уровня войны не несет за собой изменений в юридическом статусе.

Он подчеркнул, что, несмотря на его употребление термина «война» в контексте возросшей вовлеченности Запада в конфликт, официально ситуация остается квалифицированной как специальная военная операция.

Песков указал на различие в трактовке термина «война», подчеркивая несоответствие своего использования слова с тем, как его интерпретируют оппоненты военной операции. Он призвал к пониманию разности контекстов, в которых употребляется это понятие, подчеркнув, что в его риторике термин «война» имеет иное значение, чем в высказываниях противников СВО, сообщает ТАСС.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

вызывать мастера уничтожить тараканов

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Татарстана

день назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

принт на бокалах в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

день назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Казани

21 час назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс

Новости Казани

18 часов назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину
Новости Казани
день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

11 минут назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Казани

26 минут назад

В Казани усилили работы по очистке ливневой канализации из-за непогоды

Новости Казани

56 минут назад

Рейс из Казани в Египет был задержан на 12 часов из-за непогоды
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
3 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане с начала года из-за ДТП скончались 63 человека

Новости Казани

час назад

Qazaq Air возобновит авиарейсы из Актобе в Казань

Новости Татарстана

час назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной
Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам
Интересное в Казани
5 дней назад

Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам