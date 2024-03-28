«СВО превратилась в войну»: Дмитрий Песков прокомментировал что изменится после этого

Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков прояснил свои недавние комментарии о том, что события на Украине переросли в войну в свете участия стран Запада.

Он уточнил, что этот факт не влияет на официальный статус действий, которые формально продолжают классифицироваться как специальная военная операция. Песков акцентировал, что, хотя участие западных стран фактически трансформировало ситуацию в военное противостояние для России, это не сопровождается изменениями в юридическом статусе конфликта.

Он также подчеркнул, что его использование термина «война» несоизмеримо с тем, как его применяют оппоненты СВО, указывая на различия в контекстах, в которых используется это понятие, сообщает ТАСС.