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«СВО подойдет к концу»: удивительно одаренный небесами пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО подойдет к концу»: удивительно одаренный небесами пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

rutube.ru

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Математик и историк Григорий Кваша вновь предоставил свой уникальный прогноз, на этот раз касающийся завершения Специальной военной операции в Украине. Он подчеркнул, что мы стоим на пороге важного периода перемен.

Григорий Кваша, который ранее предсказал начало СВО, высказал новый уникальный прогноз на этот раз о завершении украинского кризиса.

В 2021 году, занимаясь теоретической историей, Кваша предрек, что в 2022 году между Россией и США начнется конфликт. Он акцентировал внимание на том, что нас ожидает "четыре беспокойных года - с 2021 по 2025".

Согласно информации Царьграда, Григорий Кваша провел расчеты для определения даты завершения украинского конфликта. После тщательных аналитических вычислений историк и математик пришел к выводу, что специальная военная операция приближается к завершению в 2025 году.

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