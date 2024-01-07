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· Алина Алмакаева

«СВО подойдет к концу»: необычайно природой одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО подойдет к концу»: необычайно природой одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

100biografiy.ru

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Известный математик Григорий Кваш утверждает, что все события в мире происходят внутри циклов, что открывает возможности использования математического анализа для предвидения будущих событий. Сейчас российские исследователи активно изучают актуальную тему специальной военной операции, и работы Григория Кваши подтверждают их занимательность.

Он предпринял попытку определить дату окончания вооруженного противостояния. По расчетам этого математика-предсказателя, специальная военная операция завершится в 2025 году, отметив 2023 год как переломный момент в ее ходе. Более того, Григорий Кваш уверен, что Российская Федерация неизбежно одержит победу в этом конфликте, как указывается в издании «Царьград».

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