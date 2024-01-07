Известный математик Григорий Кваш утверждает, что все события в мире происходят внутри циклов, что открывает возможности использования математического анализа для предвидения будущих событий. Сейчас российские исследователи активно изучают актуальную тему специальной военной операции, и работы Григория Кваши подтверждают их занимательность.

Он предпринял попытку определить дату окончания вооруженного противостояния. По расчетам этого математика-предсказателя, специальная военная операция завершится в 2025 году, отметив 2023 год как переломный момент в ее ходе. Более того, Григорий Кваш уверен, что Российская Федерация неизбежно одержит победу в этом конфликте, как указывается в издании «Царьград».