Историк-математик Григорий Кваша провел расчеты, предсказывая завершение Спецвоенной операции (СВО) на Украине и назвал победителя конфликта, сообщает Царьград.

Он основал свои вычисления на теории цикличности всех событий в мире и возможности их математического анализа и прогнозирования. По мнению Кваши, спецоперация завершится в 2025 году. Россия, хотя и столкнется с трудностями, войдет в период роста и выйдет из украинского конфликта как явный победитель.

Вместе с тем похожее заявление сделал знаменитый предсказатель и посланник Ванги Сидик Афган. Согласно его утверждениям, Специальная военная операция будет завершено в следующем 2025 году.