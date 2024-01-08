«СВО подойдет к концу»: необычайно одаренный небесами пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта
mirtesen.ru
Историк-математик Григорий Кваша провел расчеты, предсказывая завершение Спецвоенной операции (СВО) на Украине и назвал победителя конфликта, сообщает Царьград.
Он основал свои вычисления на теории цикличности всех событий в мире и возможности их математического анализа и прогнозирования. По мнению Кваши, спецоперация завершится в 2025 году. Россия, хотя и столкнется с трудностями, войдет в период роста и выйдет из украинского конфликта как явный победитель.
Вместе с тем похожее заявление сделал знаменитый предсказатель и посланник Ванги Сидик Афган. Согласно его утверждениям, Специальная военная операция будет завершено в следующем 2025 году.