Российский историк и математик Григорий Кваша представил свои расчеты о возможной завершающей дате СВО на Украине.

Кваша известен как автор теории предвидения будущего, основанной на детальном анализе исторических событий. Согласно его теории, все события в мире повторяются циклически, и прошлые образцы могут повториться в будущем. Он делит историю на периоды, характеризующиеся как тревожные и спокойные времена.

Он предсказывает, что 2024 год станет решающим, поскольку именно в это время начнется изменение хода событий, а 2025 год станет финальным для «плохих» времен, которые начались 11 лет назад в 2013 году. При этом СВО на Украине подойдет к своему разрешению, а Российская Федерация станет победителем данного вооруженного столкновения, а после 2025 года начнет развиваться и процветать, сообщает «Лента.ру».