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«СВО окончится»: одаренный уникальным умом пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

Известный историк-математик Григорий Кваша, который создал уникальную систему предвидения будущего, рассказал, когда закончится СВО на Украине.

imghub.ru

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Григорий Кваша одарен уникальными аналитическими и пророческими способностями. Он известен своей способностью предсказывать международные конфликты, что он подтвердил, точно спрогнозировав начало Специальной военной операции на Украине.

Григорий Кваша в 2021 году анонсировал начало четырехлетнего периода напряженности в отношениях между Россией и США, считая это ключом к пониманию текущих геополитических тенденций. Он ожидает, что кризис в Украине завершится в следующем году.

Кваша применяет комплексный аналитический подход, сочетая теоретическую историю с математическим моделированием, что позволяет ему с высокой точностью прогнозировать международные события. Он подчеркивает, что многие ключевые события в мире происходят не столько из-за локальных противостояний, сколько из-за прямого соперничества с Америкой.

Прогнозы Кваша активно обсуждаются как в академических кругах, так и шире, способствуя глубокому анализу и пониманию глобальных процессов, которые оказывают значительное влияние на современный мир. Его работы и выводы продолжают формировать общественное мнение и предоставлять ценные ориентиры для будущего развития международных отношений.

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