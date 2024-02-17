«СВО может длиться несколько дольше»: Песков прокомментировал сроки проведения спецоперации

Специальная военная операция начиналась как действие против Украины, но затем превратилась в противостояние с Западом, что может привести к затягиванию сроков, однако это не изменит ее основного хода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Изначально задуманная специальная военная операция против Украины быстро превратилась в войну против Запада в целом, с участием стран Западного мира, возглавляемых США, напрямую втянутых в данный конфликт", - отметил он перед журналистами.

"Согласно расчетам, специальная военная операция может продлиться дольше, чем планировалось, однако это не изменит ситуации в целом", - подчеркнул Песков.