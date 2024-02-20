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«СВО кончится»: высокоодаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: высокоодаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

zensovet.ru

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Специальная военная операция на Украине является одной из самых актуальных и интересующих людей тем. Многие политики, историки, военные и общественные деятели пытаются предсказать финал вооруженного столкновения: когда оно будет завершено и какая из враждующих стран одержит победу?

Исключением не стал и предсказатель Григорий Кваша, который является автором уникальной системы предвидения будущего, именуемой «Структурный гороскоп». В процессе многолетнего изучения истории Кваша заметил, что все мировые события идут согласно определенным периодам, которые повторяются из раза в раз.

В настоящее время Российская Федерация находится в периоде тревог и конфликтов, однако уже в 2025 году это время закончится, и в стране настанет покой и стабильность. Вместе с тем в 2025 году, согласно расчетам Кваши, завершится и СВО на Украине, а Россия станет победителем, сообщает новостной портал «Царьград».

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