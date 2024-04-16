В Москве состоялось уникальное событие, которое привлекло внимание общественности и СМИ. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, провел ритуал поддержки для бойцов, участвующих в Специальной Военной Операции.

Шаман Кара-оол Допчун-оол использовал древние обряды, чтобы выразить поддержку и пожелать благополучия всем участникам конфликта. Во время ритуала он особо подчеркнул значение мира и гармонии между народами, а также необходимость переговоров для урегулирования текущей ситуации.

В интервью «РИА Новости» шаман поделился своим видением исхода военных действий, выразив убеждение в том, что военные конфликты должны завершаться через диалог и взаимопонимание. Кара-оол выразил мнение о низкой вероятности эскалации конфликта до ядерного уровня, подчеркнув, что применение ядерного оружия кем-либо приведет к глобальным последствиям.

Событие освещается на фоне повышенного интереса к роли шаманов и провидцев в современном мире. По всему миру шаманы, такие как индийский астролог Абигья Ананд, делают прогнозы о будущем глобальных конфликтов, используя традиционные методы и знания.

Министр обороны Российской Федерации Шойгу также отметил, что операции будут продолжаться до достижения всех поставленных целей, подчеркивая сложность и масштабность текущей ситуации.

Визит верховного шамана в Москву и его ритуалы подчеркивают важность духовных и культурных традиций в современных международных отношениях. Это событие отражает более широкий контекст поиска мирных решений и поддержки через традиционные практики, что является важным элементом в урегулировании конфликтов и сохранении гармонии между нациями.