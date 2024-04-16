Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«СВО кончится»: верховный шаман России назвал точную дату завершения конфликта

«СВО кончится»: верховный шаман России назвал точную дату завершения конфликта

primamedia.ru

Подписаться в Telegram

В Москве состоялось уникальное событие, которое привлекло внимание общественности и СМИ. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, провел ритуал поддержки для бойцов, участвующих в Специальной Военной Операции.

Шаман Кара-оол Допчун-оол использовал древние обряды, чтобы выразить поддержку и пожелать благополучия всем участникам конфликта. Во время ритуала он особо подчеркнул значение мира и гармонии между народами, а также необходимость переговоров для урегулирования текущей ситуации.

В интервью «РИА Новости» шаман поделился своим видением исхода военных действий, выразив убеждение в том, что военные конфликты должны завершаться через диалог и взаимопонимание. Кара-оол выразил мнение о низкой вероятности эскалации конфликта до ядерного уровня, подчеркнув, что применение ядерного оружия кем-либо приведет к глобальным последствиям.

Событие освещается на фоне повышенного интереса к роли шаманов и провидцев в современном мире. По всему миру шаманы, такие как индийский астролог Абигья Ананд, делают прогнозы о будущем глобальных конфликтов, используя традиционные методы и знания.

Министр обороны Российской Федерации Шойгу также отметил, что операции будут продолжаться до достижения всех поставленных целей, подчеркивая сложность и масштабность текущей ситуации.

Визит верховного шамана в Москву и его ритуалы подчеркивают важность духовных и культурных традиций в современных международных отношениях. Это событие отражает более широкий контекст поиска мирных решений и поддержки через традиционные практики, что является важным элементом в урегулировании конфликтов и сохранении гармонии между нациями.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Студент из Казани выкупил у «дочки» «Ашана» 40 ТЦ

Интересное в Казани

21 час назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Россия»

сырое яйцо и борная кислота от тараканов

Новости Татарстана

18 часов назад

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани

разработка дизайна квартиры в Москве

Новости Татарстана

23 часа назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

Новости Татарстана

21 час назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

Новости Татарстана

день назад

В Тукаевском районе Татарстана отец и сын получили удар током

Новости Татарстана

день назад

В Советском районе Казани без воды остались общежитие КФУ и детсады

Новости Татарстана

5 часов назад

Пловец Мирон Лифинцев выиграл 100-метровку на спине с юниорским рекордом мира на ЧР
Новости Татарстана
день назад

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

Новости Татарстана

час назад

В Казани в 2025 году пройдет чемпионат РФ по лыжным гонкам

Новости Татарстана

3 часа назад

«Предположительно, уцелевшая часть церкви»: что откопали в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани на Гвардейской 52 произошла авария на сетях Водоканала

Новости Татарстана

20 часов назад

Автор «Слова пацана» Роберт Гараев начал писать книгу о женских криминальных бандах
Американский производитель джинсов засудил предпринимателя из Казани
Новости Татарстана
47 минут назад

Американский производитель джинсов засудил предпринимателя из Казани

Новости Татарстана

20 часов назад

Татарстанские спасатели ищут двух рыбаков, пропавших на Свияге

Новости Татарстана

23 часа назад

Пожар на Малой Крыловке в Казани локализован

Новости Татарстана

23 часа назад

Мэр Набережных Челнов поручил провести ремонт разбитых большегрузами дорог
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы