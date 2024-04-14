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«СВО кончится»: верховный шаман России назвал точную дату

«СВО кончится»: верховный шаман России назвал точную дату

РИА

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Верховный шаман России и лидер кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол прибыл в Москву, где провел ритуал поддержки бойцов, участвующих в Специальной Военной Операции (СВО).

В своих комментариях, переданных «РИА Новости», он поделился прогнозом о том, как могут завершиться события в рамках этой военной операции. Согласно Кара-оолу Допчун-оолу, важно осознать в Украине, что президент Владимир Зеленский представляет собой «врага украинского народа». Он утверждает, что если в 2024 году к власти придет другой лидер, то «все прекратится».

Шаман выразил убеждение, что вероятность ядерной войны очень низка. По его мнению, в случае применения ядерного оружия кем-либо, российское «охватит весь мир».

Кроме того, он подчеркнул необходимость проведения переговоров для разрешения конфликта и, проводя свой ритуал, пожелал счастья и благополучия российскому народу.

Следует отметить, что министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявлял о продолжении спецоперации до выполнения всех поставленных целей.

С начала Специальной Военной Операции на Украине шаманы со всего мира проводят обряды с целью предсказания ее завершения. Индийский провидец Абигья Ананд делает прогнозы для России, Украины и мирового сообщества на ближайшие годы, полагаясь на свои знания астрологии.

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