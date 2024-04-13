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· Алина Алмакаева

«СВО кончится»: верховный шаман России назвал дату и победителя

«СВО кончится»: верховный шаман России назвал дату и победителя

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Великий шаман России, руководитель местной кызыльской религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" («Дух Медведя») Кара-Оол Допчун-Оол совершил свой визит в Москву. В столице он провел обряд в поддержку бойцов, участвующих в своей священной миссии.

В своем обращении он дал прогноз по поводу исхода специальной военной операции, высказав свои мысли в беседе с «РИА Новости». По мнению Кара-Оола Допчун-Оола, на Украине должны осознать, что президент Владимир Зеленский является "врагом украинского народа". Он также заявил, что смена президента в 2024 году приведет к изменениям в ситуации.

Шаман выразил уверенность в том, что вероятность ядерной войны невелика. По его словам, в случае применения ядерного оружия, российская ядерная сила накроет весь мир. Он также подчеркнул необходимость переговоров для разрешения конфликта и призвал к счастью и благополучию для российского народа во время своего обряда.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о планах на 2023 год, подтверждая, что спецоперация будет продолжена до достижения всех поставленных целей.

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