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«СВО кончится»: верховный шаман РФ назвал точную дату завершения конфликта

«СВО кончится»: верховный шаман РФ назвал точную дату завершения конфликта

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В столицу России прибыл Кара-оол Допчун-оол, Верховный шаман и лидер религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя»), для проведения уникального ритуала поддержки бойцов, участвующих в Специальной Военной Операции.

Мероприятие, которое привлекло внимание общественности и СМИ, подчеркивает значимость духовных практик в современной России.

В беседе с «РИА Новости», Кара-оол представил свои видения будущего, включая важные заявления о возможном исходе военных действий. Он выразил убеждение, что смена политического лидерства в Украине могла бы привести к мирному разрешению конфликта.

Особое внимание шаман уделил возможности ядерной угрозы, которую он оценивает как крайне низкую.

Допчун-оол подчеркнул важность мирных переговоров для разрешения конфликта. Он считает, что дипломатия и диалог — ключ к стабильности и миру в регионе. Шаман также выразил пожелания благополучия для всего российского народа в рамках своего ритуала, что символизирует стремление к национальному единству и гармонии.

В контексте глобальной озабоченности исходом Специальной Военной Операции, практики шаманов, такие как предсказания индийского провидца Абигья Ананда, приобретают особое значение. Эти действия подчеркивают глубокую связь между духовными верованиями и современными политическими процессами.

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