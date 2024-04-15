Лидер кызылской религиозной группы шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя»), Верховный Шаман России Кара-оол Допчун-оол, недавно посетил Москву, где провел ритуальные действия, направленные на поддержку участников СВО.

В интервью агентству «РИА Новости» шаман поделился своими предсказаниями о возможном развитии ситуации в Украине. Он выразил убеждение, что текущий президент Украины Владимир Зеленский действует в ущерб интересам своего народа и предположил, что с приходом нового лидера в 2024 году конфликт может завершиться.

Кара-оол также заявил о крайне низкой вероятности ядерной войны, утверждая, что любое применение ядерного оружия повлечет за собой глобальные последствия.

В рамках своего ритуала шаман выразил пожелания мира и процветания российскому народу и подчеркнул важность дипломатии для разрешения конфликта.

Отмечается, что российский министр обороны Сергей Шойгу уже заявил о намерении продолжать спецоперацию до выполнения всех задач.

С момента начала конфликта в Украине, шаманы со всего мира усиленно пытаются через свои ритуалы предсказать исход событий. Включая Абигью Ананда, индийского астролога, который делает прогнозы для России и мирового сообщества, опираясь на астрологические данные.