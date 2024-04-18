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«СВО кончится в этом году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик рассказали, когда прекратятся боевые действия на Украине

«СВО кончится в этом году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик рассказали, когда прекратятся боевые действия на Украине

rtek24.ru

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Оксана Гордиенко, известная специалистка в области предсказаний, и шаман-мистик Алексей Волос поделились своими прогнозами относительно развития ситуации в России и Украине.

Гордиенко предсказывает, что в России не произойдет масштабных военных действий, однако страну ожидают попытки террористических актов в течение ближайших месяцев. Она также утверждает, что военные действия на Украине завершатся к декабрю 2024 года, предвещая улучшения уже с октября. По словам Гордиенко, поддержка США Украине в вооружении будет продолжаться, и к концу года ожидается подписание мирных соглашений.

С другой стороны, Алексей Волос прогнозирует, что активная фаза конфликта на Украине закончится к началу осени. Он считает, что конфликт завершится на условиях, выгодных для России, благодаря компромиссным договорённостям. Волос также акцентирует внимание на значении геополитических сдвигов на Ближнем Востоке, которые, по его мнению, окажут влияние на исход событий в Восточной Европе. Он уверяет, что благодаря усилиям активистов и мистиков, включая его самого, серьёзные теракты в России будут предотвращены.

Эти прогнозы подчёркивают веру предсказателей в мирное решение текущих конфликтов через дипломатию и сотрудничество, а также в возможность избежать крупномасштабных насильственных действий на территории России.

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