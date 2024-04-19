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«СВО кончится в этом году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик предсказали дату завершения боевых действий на Украине

«СВО кончится в этом году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик предсказали дату завершения боевых действий на Украине

rutube.ru

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Оксана Гордиенко и Алексей Волос, известные в сфере предсказаний и шаманизма, поделились своими взглядами на будущее развитие событий в России и на Украине.

Их прогнозы предоставляют разные перспективы, но оба указывают на потенциал мирного разрешения текущих напряженностей.

По мнению Гордиенко, Россия избежит масштабных военных действий, но столкнется с попытками террористических актов в ближайшее время. Она также выразила уверенность, что Специальная военная операция на Украине завершится к концу 2024 года, с началом улучшений уже в октябре этого года. Гордиенко утверждает, что поддержка Соединенных Штатов Америки вооружением Украины продолжится, что способствует подписанию мирных соглашений к концу года.

В то же время, Волос предсказывает завершение активной фазы конфликта на Украине к началу осени 2024 года, что приведет к урегулированию на условиях, выгодных для России, за счет компромиссов. Волос выразил уверенность в том, что благодаря усилиям людей со сверхъестественными способностями большие террористические угрозы в Российской Федерации будут предотвращены.

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