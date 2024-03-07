«СВО кончится в этом году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозом, когда прекратятся боевые действия на Украине

Ситуация на Украине продолжает вызывать глобальную озабоченность, и в последнее время все больше обсуждений возникает вокруг вопроса: когда закончится военный конфликт на Востоке? Астрологи и мистики Оксана Гордиенко и Алексей Волос решили внести свое предсказание в эту обсуждаемую тему.

Согласно астрологическим и нумерологическим анализам, проведенным Оксаной Гордиенко и Алексеем Волосом, в этом году наметились изменения, которые могут привести к завершению боевых действий на Украине.

Оксана Гордиенко, известная астролог, основывает свой прогноз на анализе планетарных аспектов и звездных влияний. Согласно ее словам, планеты выстраиваются в определенном порядке, указывая на возможные сдвиги в мировой политике и событиях на международной арене. Она предсказывает, что ключевые события, заключающиеся в завершении СВО на Украине, произойдут зимой текущего года.

Алексей Волос, шаман-мистик, идет еще дальше, утверждая, что изменения на уровне энергетики и коллективного сознания могут оказать решающее воздействие на ситуацию на Украине. Он указывает на то, что вооруженное столкновение России и Украины закончится осенью 2024 года, сообщает yamal-media.