Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО кончится в этом году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозом, когда прекратятся боевые действия на Украине

«СВО кончится в этом году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозом, когда прекратятся боевые действия на Украине

rutube.ru

Подписаться в Telegram

Ситуация на Украине продолжает вызывать глобальную озабоченность, и в последнее время все больше обсуждений возникает вокруг вопроса: когда закончится военный конфликт на Востоке? Астрологи и мистики Оксана Гордиенко и Алексей Волос решили внести свое предсказание в эту обсуждаемую тему.

Согласно астрологическим и нумерологическим анализам, проведенным Оксаной Гордиенко и Алексеем Волосом, в этом году наметились изменения, которые могут привести к завершению боевых действий на Украине.

Оксана Гордиенко, известная астролог, основывает свой прогноз на анализе планетарных аспектов и звездных влияний. Согласно ее словам, планеты выстраиваются в определенном порядке, указывая на возможные сдвиги в мировой политике и событиях на международной арене. Она предсказывает, что ключевые события, заключающиеся в завершении СВО на Украине, произойдут зимой текущего года.

Алексей Волос, шаман-мистик, идет еще дальше, утверждая, что изменения на уровне энергетики и коллективного сознания могут оказать решающее воздействие на ситуацию на Украине. Он указывает на то, что вооруженное столкновение России и Украины закончится осенью 2024 года, сообщает yamal-media.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

служба по выведению тараканов московская область

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе

ремонт электропечей на дому в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

3 часа назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф
Лонгриды
2 дня назад

Главный строитель РТ Равиль Зиганшин насмерть задавил пенсионера: что известно о страшном ДТП

Главный строитель РТ Равиль Зиганшин насмерть задавил пенсионера: что известно о страшном ДТП

Новости Татарстана

2 часа назад

8 марта, десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Казани

2 дня назад

Казанским цветочным задерживают поставки на европейской таможне

Новости Казани

2 дня назад

Прямо сейчас в Казани горит танковое училище

Новости Татарстана

2 дня назад

Главное управление ветеринарии РТ: Много скота и птицы завозят нелегально
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане на 13% упал индекс промышленного производства в январе 2024 года

Новости Татарстана

2 дня назад

Исполком Казани выкупит два аварийных дома для муниципальных нужд

Новости Казани

2 дня назад

Детский сад на 260 мест начали строить в Советском районе Казани
Праздничные угощения со всего мира: как поздравляют девушек в разных странах
Интересное в Казани
5 дней назад

Праздничные угощения со всего мира: как поздравляют девушек в разных странах