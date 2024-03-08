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«СВО кончится в этом году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик назвали сроки завершения боевых действий на Украине

«СВО кончится в этом году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик назвали сроки завершения боевых действий на Украине

shutterstock.com

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Последние новости с востока Европы волнуют многих: военные действия на Украине уже длится несколько лет, и многие жаждут узнать, когда же они наконец завершатся.

Вопрос о дате окончания конфликта встает перед многими, и на этот раз в дело вступили астролог-нумеролог Оксана Гордиенко и шаман-мистик Алексей Волос.

Согласно их прогнозам, в этом году мы можем ожидать завершения боевых действий на Украине. Этот вывод основан на совокупности астрологических, числовых и эзотерических анализов. По их мнению, определенные звездные конфигурации и числовые комбинации указывают на то, что в текущем году ситуация на востоке Украины изменится.

Хотя точные даты не были названы, некоторые предположения указывают на то, что переломный момент может произойти во второй половине года: по прогнозу Гордиенко, это произойдет зимой текущего года, а по прогнозу Алексея Волоса, в начале осени. Этот период может стать временем, когда стороны конфликта начнут находить компромиссы и искать пути к мирному урегулированию ситуации, пишет Yamal-media.

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