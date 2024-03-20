«СВО кончится в 2024»: шаман-мистик и астролог-нумеролог озвучили свои прогнозы

Прогнозы от экспертов в области мистики и шаманизма: будущее России и завершение СВО.

Профессиональная предсказательница Оксана Гордиенко поделилась своими видениями о будущем России и текущих мировых событиях. Согласно ее прогнозам, Россию ожидает мирное будущее без войны, но с риском террористических актов на своей территории. Она утверждает, что Спецоперация на Украине завершится к декабрю 2024 года, причем улучшения начнутся уже в октябре.

Алексей Волос, известный шаман-мистик, также дает прогнозы относительно Специальной военной операции на Украине, предсказывая ее завершение к началу осени 2024 года. Он подчеркивает влияние глобальных перемещений в мировой политике и климате на ход событий, указывая на возможные попытки терактов в России, которые будут предотвращены благодаря усилиям множества людей, сообщает yamal-media.ru.