Оксана Гордиенко, известная своими предсказаниями, делится своим видением будущего России и Украины.

Она утверждает, что крупномасштабных военных действий на территории России не предвидится, однако возможны отдельные попытки терактов. По ее словам, ситуация на Украине начнет улучшаться в октябре, а к декабрю 2024 года ожидается подписание документов, положащих конец военным действиям, при этом США продолжат поддержку Украины в военном аспекте.

Шаман-мистик Алексей Волос также предоставил свое пророчество относительно специальной военной операции (СВО), предсказывая ее завершение к началу осени. Волос подчеркивает, что хотя могут продолжаться небольшие стычки, основные действия должны завершиться, приведя к компромиссным договоренностям, выгодным для России.

Волос также затрагивает глобальные изменения, включая ситуацию на Ближнем Востоке, которые будут влиять на исход СВО, упоминая о мировом перераспределении влияния и смене политических и климатических устоев. Он акцентирует внимание на усилиях множества людей, включая его самого, направленных на предотвращение крупных трагедий в России, сообщает «Ямал медиа».