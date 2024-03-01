Шаман-мистик Алексей Волос утверждает, что обладает информацией о том, когда закончится Специальная военная операция на Украине.

Этот военный конфликт на Украине привлекает множество людей своей напряженностью и важностью. Многие политики, военные и историки стремятся предсказать возможный исход этой операции и время ее завершения.

Не обошли стороной этот вопрос и люди с необычными дарованиями: шаман-мистик Алексей Волос поделился своим прогнозом с россиянами относительно завершения Cпециальной военной операции на Украине. В своем прогнозе он указал на то, каким образом завершится этот конфликт и какая из стран выйдет из него в более выигрышном положении.

По словам шамана, вооруженное столкновение между Российской Федерацией и Украиной приближается к своему завершению уже в этом году, а именно - к началу осени. Предполагается, что конфликт будет разрешен через переговоры и достижение компромиссов, приносящих выгоду России, сообщает Yamal-media.