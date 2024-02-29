Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО кончится в 2024 году»: шаман-мистик озвучил прогноз, когда кончатся боевые действия на Украине

«СВО кончится в 2024 году»: шаман-мистик озвучил прогноз, когда кончатся боевые действия на Украине

cameralabs.org

Подписаться в Telegram

Шаман-мистик Алексей Волос утверждает, что знает, когда закончится СВО на Украине.

Специальная военная операция на Украине в настоящее время является одной из самых волнующих и интересующих людей тем. Многие политики, военные, историки пытаются спрогнозировать время ее завершения, а также исход событий.

В стороне не остались и люди, обладающие необъяснимыми удивительными способностями: практикующий шаман-мистик Алексей Волос поделился с россиянами своим прогнозом относительно завершения Спецоперации на Украине, в котором назвал каким образом будет окончен конфликт и какая страна окажется в более выгодном положении.

Согласно предсказанию шамана, вооруженное столкновение Российской Федерации и Украины подойдет к своему финалу уже в текущем году, а именно, к началу осени. При этом конфликт будет разрешен путем переговоров и достижения компромиссов на выгодных условиях для России, пишет Yamal-media.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

21 час назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

уничтожение тараканов в квартире дезцентр

Новости Казани

21 час назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

Интересное в Казани

3 дня назад

Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.

шлифовка бетонных стен цена в Москве

Новости Казани

день назад

Метшин считает Куюки и Салмачи ошибками 90-х

Новости Казани

день назад

«Татинвестгражданпроект» представил эскизы новых станций метро Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

Новости Казани

6 часов назад

На Даурской в Казани построят тепличное хозяйство
Лонгриды
день назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

7 минут назад

В Татарстане продолжает расти заболеваемость кори

Новости Казани

час назад

В Казани подтвердили отмену концерта рэпера Matrang

Новости Татарстана

час назад

Дизайн выставочных стендов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани наградили лучших ученых Татарстана
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
5 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на заводе братьев Крестовниковых началась реконструкция

Новости Татарстана

3 часа назад

В трех крупных городах Татарстана износ сетей ЖКХ достиг критического уровня

Новости Казани

4 часа назад

Летом начнут работы по расширению въезда в «Салават Купере» в Казани
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой