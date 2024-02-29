«СВО кончится в 2024 году»: шаман-мистик озвучил прогноз, когда кончатся боевые действия на Украине

Шаман-мистик Алексей Волос утверждает, что знает, когда закончится СВО на Украине.

Специальная военная операция на Украине в настоящее время является одной из самых волнующих и интересующих людей тем. Многие политики, военные, историки пытаются спрогнозировать время ее завершения, а также исход событий.

В стороне не остались и люди, обладающие необъяснимыми удивительными способностями: практикующий шаман-мистик Алексей Волос поделился с россиянами своим прогнозом относительно завершения Спецоперации на Украине, в котором назвал каким образом будет окончен конфликт и какая страна окажется в более выгодном положении.

Согласно предсказанию шамана, вооруженное столкновение Российской Федерации и Украины подойдет к своему финалу уже в текущем году, а именно, к началу осени. При этом конфликт будет разрешен путем переговоров и достижения компромиссов на выгодных условиях для России, пишет Yamal-media.