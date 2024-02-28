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«СВО кончится в 2024 году»: шаман-мистик и астролог дали прогноз, когда кончатся боевые действия на Украине

«СВО кончится в 2024 году»: шаман-мистик и астролог дали прогноз, когда кончатся боевые действия на Украине

rutube.ru

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Оксана Гордиенко, предсказательница, заявляет, что в Российской Федерации не вспыхнет война, однако могут произойти попытки терактов.

По ее мнению, Специальная военная операция на Украине завершится к декабрю 2024 года, а первые улучшения начнутся уже в осенью. Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать поддержку Украине, предоставляя оружие, однако к декабрю будет подписано соглашение о прекращении боевых действий на Украине.

Однако возможны попытки терактов со стороны противников, но, по словам Гордиенко, они будут предотвращены. Предсказательница указывает, что такие инциденты могут произойти весной, а также в сентябре и октябре, сообщает yamal-media.

Вместе с тем шаман-мистик Алексей Волос предсказывает, что Спецоперация завершится раньше, а именно к началу осени 2024 года. При этом вооруженное столкновение будет завершено путем мирных переговоров и договоренностей в выгодных условиях для Российской Федерации.

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