Российский шаман-мистик рассказал россиянам, когда будет завершена СВО на Украине, более того, назвал страну, в чью пользу завершится вооруженное столкновение.

Шаман и предсказатель Алексей Волос поделился своими прогнозами относительно завершения СВО на Украине в конце лета или начале осени, утверждая, что хотя могут происходить небольшие стычки с различными нерегулярными формированиями, основной процесс должен завершиться. Он также утверждает, что завершение СВО будет результатом компромиссов и договоренностей, выгодных для России.

Он также отмечает, что ситуация на Ближнем Востоке оказывает существенное влияние на исход СВО. Он считает, что происходит передел мирового влияния и полярности мира. Он предсказывает, что много факторов, включая политические и климатические, указывают на изменения в мире.

Относительно возможности военных событий на территории России, он утверждает, что будут попытки, включая мелкие инциденты и крупные теракты. Однако он и многие другие люди работают над тем, чтобы предотвратить большое страдание, сообщает yamal-media.