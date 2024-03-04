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«СВО кончится в 2024 году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик рассказали, когда кончатся боевые действия на Украине

«СВО кончится в 2024 году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик рассказали, когда кончатся боевые действия на Украине

overclockers.ru

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Российские шаман-мистик Алексей Волос и астролог-нумеролог Оксана Гордиенко, обладающие удивительными сверхъестественными способностями, рассказали россиянам, когда будет завершена интересующая огромное количество людей Специальная военная операция на Украине.

Согласно предсказанию предсказательнице судеб и заклинательницы духов Оксаны Гордиенко, вооруженное столкновение Российской Федерации и Украины закончится уже в текущем 2024 году, а именно, со слов Гордиенко, боевые действия начнут «успокаиваться» осенью, а документы, подтверждающие окончание СВО будут подписаны в декабре.

Вместе с тем предсказательница не исключает негативных моментов, связанных с Российской Федерацией: до окончания Спецоперации на Украине на территории России, возможно, будут происходить попытки террористических актов со стороны противника, однако они будут успешно предотвращены.

Прогноз шамана-мистика Алексея Волоса отличается от прогноза Оксаны Гордиенко, так как, согласно его предсказанию, Специальная военная операция на Украине закончится уже осенью текущего года. Путь, который враждующие страны выберут для разрешения вооруженного конфликта, будет мирным. Другими словами, Россия и Украина, со слов шамана, найдут компромисс в переговорах в начале осени, причем договоренность будет выгодной для российского государства.

Однако в одном прогнозы шамана-мистика и предсказательницы судеб схожи: по предсказанию Алексея Волоса, на территории России будут происходить попытки терактов, сообщает yamal-media.

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