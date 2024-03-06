«СВО кончится в 2024 году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозом, когда прекратятся боевые действия на Украине

События в мире всегда волнуют людей, особенно когда речь идет о крупных геополитических сдвигах. Ситуация на Украине привлекла внимание не только политиков и экспертов, но и представителей эзотерических практик, таких как астрологи, нумерологи и шаманы. Их взгляд на события может показать новые перспективы и дать представление о возможном исходе.

В свете недавних событий на Украине многие задаются вопросом, когда же закончится конфликт. Астрологи, нумеролог Оксана Гордиенко и шаман-мистик Алексей Волос, в свою очередь, предлагают свои уникальные взгляды на эту ситуацию. По их мнению, конец боевых действий может наступить в 2024 году, но с разной точностью.

Прогнозы Оксаны Гордиенко, предсказательницы судеб, основаны на анализе планетарных аспектов и позиций в определенные моменты времени. Она утверждает, что планетарная конфигурация в 2024 году предвещает окончание конфликта и начало нового этапа для Российской Федерации уже в декабре. Она указывают на перспективу гармонии и разрешения противоречий.

Вместе с тем предсказание Оксаны Гордиенко гласит, что число 2024 можно интерпретировать как время завершения цикла и начала нового этапа. В этот это год Россия может вступить на путь восстановления и развития, освободившись от бремени конфликта.

Шаман-мистик Алексей Волос, основываясь на своих ритуалах и видениях, утверждает, что энергетические потоки в 2024 году принесут с собой изменения, в том числе и в украинском конфликте. Он говорит, что текущий год – это время перехода, когда миру будет дан шанс обрести гармонию и единство. СВО же, согласно предсказанию шамана, завершиться осенью 2024 года, сообщает «Ямал-медиа».