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«СВО кончится в 2024 году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик назвали сроки завершения боевых действий на Украине

«СВО кончится в 2024 году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик назвали сроки завершения боевых действий на Украине

alexpashkov.livejournal.com

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Эксперты в области мистицизма и астрологии, Оксана Гордиенко и Алексей Волос, обладающие уникальными способностями, раскрыли прогнозы о завершении широкомасштабной Специальной военной операции на Украине, которая привлекает внимание миллионов людей.

Согласно прогнозу Алексея Волоса, шамана-мистика, Спецвоенная операция на Украине завершится уже в конце лета текущего года. Он предвидит мирное разрешение конфликта между РФ и Украиной путем компромисса в переговорах в начале осени, что, по его мнению, будет выгодно для России.

Прогноз заклинательницы духов Оксаны Гордиенко отличается от прогноза шамана, так как с ее слов, вооруженный конфликт между Россией и Украиной достигнет своего конца в текущем 2024 году. Она утверждает, что боевые действия станут менее интенсивными к осени, а документы, подтверждающие официальное завершение военной операции, будут подписаны зимой до начала 2025 года.

Тем не менее заклинательница духов не исключает возможности негативных последствий для России вплоть до завершения операции, таких как попытки террористических актов на российской территории. Однако, по ее уверению, эти попытки будут успешно предотвращены.

Несмотря на различия в прогнозах, как Волоса, так и Гордиенко, сходятся во взгляде на возможные попытки террористических актов на территории России до окончания военной операции, как сообщает yamal-media.

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