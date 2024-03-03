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«СВО кончится в 2024 году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик дали прогноз, когда кончатся боевые действия на Украине

«СВО кончится в 2024 году»: астролог—нумеролог и шаман-мистик дали прогноз, когда кончатся боевые действия на Украине

gazeta.ru

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Год назад экстрасенсы предсказывали ситуацию на Украине, и мы решили проверить, как изменились их прогнозы с течением времени. Эксклюзивные прогнозы были составлены специально для «Ямал-Медиа».

Одна из предсказательниц, Оксана Гордиенко, заявила, что войны в России не произойдет, но возможны попытки терактов. Она утверждает, что спецоперация на Украине завершится в декабре 2024 года, а улучшения начнутся уже в октябре. Она также говорит, что Россия не столкнется с военными действиями, но количество попыток терактов на нашей территории будет значительным. Гордиенко предвидит помощь США вооружению Украины, а в декабре ожидается подписание документов о прекращении военных действий на Украине.

Предсказательница судеб и заклинатель духов рассказала, что не исключены попытки терактов со стороны противника, но все они будут предотвращены. Такие ситуации могут возникнуть в мае, сентябре и октябре. Она также уверена, что в марте следующего года президентом России будет выбран Владимир Путин. Однако предсказательница не способна увидеть будущего лидера Украины, хотя она сделала прогноз о судьбе американского президента. По ее словам, энергетическое поле Владимира Зеленского прекратится в марте 2024 года, а Дональда Трампа ждет смерть в декабре этого года из-за болезни внутренних органов.


Шаман Аяла Герэро высказал свои прогнозы о будущем конфликте на Украине. По его мнению, после окончания войны наступит контртеррористическая операция для подавления вооруженного сопротивления украинцев. Он уверен, что ситуация будет продолжаться год в том же виде, как сейчас — с бомбежками и другими негативными событиями. Однако конфликт будет завершен победой России. Герэро сообщил о положительных перспективах для Днепропетровска, но отметил, что информации о Херсоне и Запорожье у него нет. Он заявляет, что не может уточнить, станут ли эти города русскими или российскими в будущем, но уверен, что они останутся нашими. Шаман также предупредил о возможных террористических актах, в том числе о риске на Ленинградской атомной электростанции в Санкт-Петербурге.

Герэро считает, что внимание мирового сообщества будет отвлечено на Ближний Восток, где возможно разразится война между Ираном и Израилем. Он утверждает, что Россия не вмешается в этот конфликт. Однако он убежден, что в ближайшем году России и Турции не придется сталкиваться с проблемами. Герэро советует жителям Ямала не поддерживать боевиков финансово, а оказывать им моральную поддержку, так как это значительно помогает солдатам.

Шаман-мистик Алексей Волос предсказал, что основной процесс на Украине должен завершиться к началу осени. Все еще будут происходить мелкие стычки с различными нерегулярными формированиями, но главное событие уже наступит. Он уверен, что конфликт будет разрешен компромиссом и договоренностями, выгодными для России. Волос также говорит о том, что ситуация на Ближнем Востоке повлияет на развитие конфликта на Украине, так как происходит передел мирового влияния. Он предвидит возможные попытки терактов на территории России, но заявляет, что множество людей, включая его самого, работают над тем, чтобы предотвратить крупные трагедии.

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