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СВО кончится в 2024 году: ясновидящая Гордиенко сделала важный прогноз

СВО кончится в 2024 году: ясновидящая Гордиенко сделала важный прогноз

smartik.ru

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По мнению предсказательницы Оксаны Гордиенко, в России не предвидится начало войны, однако возможны попытки совершения террористических актов на территории страны.

Она предсказывает, что спецоперация на Украине завершится в декабре 2024 года, с улучшениями начиная с октября. Страна также может столкнуться с некоторыми попытками терроризма, но все они будут предотвращены.

По словам Гордиенко, США будут оказывать помощь Украине в вооружении, но в декабре будут подписаны соглашения о прекращении военных действий на украинской территории.

Она предсказывает возможные попытки терроризма в мае, сентябре и октябре, однако утверждает, что все они будут предотвращены. Относительно политической ситуации в России, Оксана Гордиенко предсказывает победу Владимира Путина на президентских выборах в марте.

Она не предвидит будущего украинского лидера, но предсказывает некоторые события в американской политике. Согласно ее предсказаниям, энергетическое поле Владимира Зеленского прекратится в марте 2024 года, а Дональд Трамп умрет в возрасте 78-79 лет в декабре, связанное с болезнью внутренних органов, сообщает yamal-media.ru.

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