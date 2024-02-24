СВО кончится в 2024 году: ясновидящая Гордиенко сделала астропрогноз

Ясновидящая Оксана Гордиенко утверждает, что войны в России не произойдет. Она полагает, что спецоперация на Украине закончится в декабре 2024 года, но уже с октября начнутся улучшения. Также она предвидит, что в России будет немало попыток терактов, но в декабре будут подписаны документы о прекращении военных действий на Украине. Оксана утверждает, что Америка будет помогать Украине в вооружении.

Предсказательница судеб и заклинательница духов также высказала свои прогнозы. Она не исключает возможности попыток терактов со стороны противника, однако, все они будут предотвращены. По ее словам, такие ситуации могут возникнуть в мае, сентябре и октябре. Она также уверена, что в марте на пост президента Российской Федерации будет избран Владимир Путин, но она не смогла увидеть будущего украинского лидера. Зато у нее есть прогноз на судьбу американского лидера. Ее предсказание гласит, что энергетическое поле Владимира Зеленского прекратится в марте 2024 года, а Дональд Трамп проживет 78-79 лет и умрет в декабре из-за болезни внутренних органов.