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«СВО кончится в 2024»: астролог-нумеролог и шаман-мистик обозначили сроки завершения боевых действий

«СВО кончится в 2024»: астролог-нумеролог и шаман-мистик обозначили сроки завершения боевых действий

smartik.ru

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В свете постоянного внимания международного сообщества к развитию событий в Украине, общественность ищет ответы на вопрос о завершении текущего военного конфликта. В этом контексте прогнозы астролога Оксаны Гордиенко и мистика Алексея Волоса привлекают особое внимание.

Оксана Гордиенко, астролог с установленной репутацией, анализирует планетарные аспекты и звездное влияние, чтобы предложить свои выводы. Она утверждает, что астрономические паттерны намекают на предстоящие перемены в глобальной политике, которые могут способствовать окончанию конфликта на Украине этой зимой.

Алексей Волос, мистик с шаманскими корнями, подчеркивает значимость энергетических и коллективно-сознательных трансформаций. Согласно его прогнозу, подобные изменения могут стать катализатором для завершения военных действий между Россией и Украиной осенью 2024 года, как отмечается в материалах yamal-media.

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