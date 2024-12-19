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«СВО кончится»: удивительно одаренный пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша, астролог, ученый и исследовател...

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Григорий Кваша, астролог, ученый и исследователь, привнес революцию в понимание астрологии. Его уникальный метод, основанный на числах и датах, сочетает в себе астрологию, математику и теоретическую историю.

Такой подход позволяет не просто гадать о будущем, а прогнозировать его с высокой точностью.

От созвездий к математике

Кваша отвергает традиционный взгляд на астрологию, который сосредоточен на созвездиях и положении планет. Его метод базируется на изучении исторических событий через циклы чисел и дат. Астролог убежден, что мировая история развивается по определенным закономерностям, и анализ этих циклов открывает двери к предсказанию будущего.

«Все в этом мире циклично. Если понять, как прошлое влияет на настоящее, можно увидеть будущее», — отмечает ученый.

Пророчества, подтвержденные фактами

Методология Кваши уже принесла ему известность. В 2022 году он предсказал начало Специальной военной операции на Украине. Сейчас астролог делится своим прогнозом о завершении конфликта: по его словам, это произойдет в 2025 году.

Интересно, что Кваша утверждает: исход событий не будет зависеть ни от финансового превосходства, ни от военной мощи. По его расчетам, победителем станет Российская Федерация, что связано с глубокими историческими циклами, которые он анализирует.

Новый взгляд на астрологию

Григорий Кваша предлагает взглянуть на астрологию не как на мистическое искусство, а как на инструмент анализа и предсказаний. Его сочетание чисел, исторических данных и научного подхода открывает новые горизонты для понимания глобальных процессов.

Тем не менее, методы Кваши вызывают дискуссии. Некоторые считают его работы прорывом в астрологии, другие остаются скептичными. Но несомненно одно: его уникальный подход привлекает внимание и провоцирует диалог между наукой и мистикой.

Взгляд в будущее

Кваша продолжает развивать свои теории и публиковать прогнозы. Его исследования становятся объектом обсуждения среди ученых, астрологов и историков. Для тех, кто ищет новые способы понять мир, работы Кваши предлагают свежий взгляд на время, циклы и неизбежность событий.

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