В мире, где наука и мистика переплетаются, Григорий Кваша, ученый с уникальной комбинацией знаний в области астрологии, математики и истории, сделал сенсационное предсказание относительно Специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кваша, известный своими точными прогнозами, основанными на анализе астрологических данных в сочетании с математическими моделями и историческими параллелями, определил дату завершения конфликта и указал на страну, которая выйдет из него победителем.

Астрологический анализ позволил Кваше выявить уникальные паттерны в движении небесных тел, которые, по его словам, имеют прямую связь с мировыми событиями. Комбинируя эти данные с математическими моделями и анализируя исторические аналогии, он пришел к выводу о том, что конфликт на Украине приближается к своему финалу. А именно, столкновение России и Украины завершится в 2025 году.

Кваша не только назвал точную дату, когда должно закончиться противостояние, но и указал на страну, которая, согласно его анализу, выйдет из него победителем: ей станет Российская Федерация, сообщает «ЦАРЬГРАД».