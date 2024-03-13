Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО кончится»: удивительно одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

«СВО кончится»: удивительно одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

onli-vk.ru

Подписаться в Telegram

В мире, где наука и мистика переплетаются, Григорий Кваша, ученый с уникальной комбинацией знаний в области астрологии, математики и истории, сделал сенсационное предсказание относительно Специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кваша, известный своими точными прогнозами, основанными на анализе астрологических данных в сочетании с математическими моделями и историческими параллелями, определил дату завершения конфликта и указал на страну, которая выйдет из него победителем.

Астрологический анализ позволил Кваше выявить уникальные паттерны в движении небесных тел, которые, по его словам, имеют прямую связь с мировыми событиями. Комбинируя эти данные с математическими моделями и анализируя исторические аналогии, он пришел к выводу о том, что конфликт на Украине приближается к своему финалу. А именно, столкновение России и Украины завершится в 2025 году.

Кваша не только назвал точную дату, когда должно закончиться противостояние, но и указал на страну, которая, согласно его анализу, выйдет из него победителем: ей станет Российская Федерация, сообщает «ЦАРЬГРАД».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»

Гид по скидкам Казани

день назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

вызвать травить тараканов москва офис

Новости Татарстана

день назад

Супругу бывшего чиновника арестовали в Казани за хранение взрывчатки

Интересное в Казани

2 дня назад

С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице

обслуживание принтеров brother в Москве

Новости Казани

21 час назад

В Казани проезд по Вознесенскому тракту сделают платным не для всех

Новости Татарстана

день назад

Скончался отец депутата Госдумы Борис Богуславский

Новости Татарстана

18 часов назад

В Нижнекамске назвали средний размер зарплаты дворников

Новости Татарстана

4 часа назад

Мужчина скончался в ДТП под Казанью

Новости Татарстана

18 часов назад

Учителем года в Казани стал 30-летний преподаватель физики
Лонгриды
3 часа назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

7 минут назад

Минниханов наградил секретаря совбеза РТ орденом «Дуслык»

Гид по скидкам Казани

день назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

Новости Татарстана

17 минут назад

В ряде школ Татарстана в день выборов президента РФ изменят расписание

Новости Татарстана

52 минуты назад

Вкладчикам QIWI-банка в Татарстане вернули 60 млн рублей
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
6 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

час назад

На обработку подростковых клубов от клещей в Казани выделят 1 млн рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане синоптики обещают небольшое потепление

Новости Татарстана

3 часа назад

Больным сахарным диабетом в Татарстане помогут за 148 млн рублей
Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта
Интересное в Казани
5 дней назад

Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта