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«СВО кончится»: Тамара Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

«СВО кончится»: Тамара Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

interfax.ru

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Прогнозы эксперта в области астропрогнозов свидетельствуют о том, что конфликт между Россией и Украиной может быть завершен к концу 2023 года, однако временное усиление напряженности до этого времени не исключается. Это мнение разделяет известная астролог Тамара Глоба, которая пользуется широкой популярностью в астрологическом сообществе.

Согласно прогнозам Тамары Глобы, уважаемого астролога из России, в этом году ожидается достижение решения военных столкновений, которые начались на территории Украины в феврале 2022 года. Астролог предвещает временное усиление обеспокоенности перед установлением спокойствия, но уверена, что наступит время международного понимания и стабильности.

Тамара Глоба предсказывает окончание конфликта между Россией и Украиной к концу текущего года, но предупреждает о возможном временном увеличении напряженности. Прогноз был опубликован на портале Progoroduhta.

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