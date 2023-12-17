Прогнозы эксперта в области астропрогнозов свидетельствуют о том, что конфликт между Россией и Украиной может быть завершен к концу 2023 года, однако временное усиление напряженности до этого времени не исключается. Это мнение разделяет известная астролог Тамара Глоба, которая пользуется широкой популярностью в астрологическом сообществе.





Согласно прогнозам Тамары Глобы, уважаемого астролога из России, в этом году ожидается достижение решения военных столкновений, которые начались на территории Украины в феврале 2022 года. Астролог предвещает временное усиление обеспокоенности перед установлением спокойствия, но уверена, что наступит время международного понимания и стабильности.Тамара Глоба предсказывает окончание конфликта между Россией и Украиной к концу текущего года, но предупреждает о возможном временном увеличении напряженности. Прогноз был опубликован на портале Progoroduhta