«СВО кончится»: Тамара Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта
interfax.ru
Прогнозы эксперта в области астропрогнозов свидетельствуют о том, что конфликт между Россией и Украиной может быть завершен к концу 2023 года, однако временное усиление напряженности до этого времени не исключается. Это мнение разделяет известная астролог Тамара Глоба, которая пользуется широкой популярностью в астрологическом сообществе.
Тамара Глоба предсказывает окончание конфликта между Россией и Украиной к концу текущего года, но предупреждает о возможном временном увеличении напряженности. Прогноз был опубликован на портале Progoroduhta.