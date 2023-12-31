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· Алина Алмакаева

«СВО кончится»: сверхразумно одаренный астролог Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

«СВО кончится»: сверхразумно одаренный астролог Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

lady-ok.ru

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Известная российская астрологиня Тамара Глоба раскрыла прогноз о завершении специальной военной операции на территории Украины и заявила о возможном исходе данного вооруженного столкновения. В настоящее время, вопрос о временном окончании ситуации на Украине волнует практически каждого россиянина. Ответ на этот вопрос был дан самой Тамарой Глобой.

В соответствии с ее предсказаниями, данная ситуация будет окончена в конце 2023 года, однако перед этим грядет период тревоги. Уже в 2024 году, наступит эра глобального взаимопонимания и стабильности. При этом, Тамара Глоба уверена в том, что Россия станет исключительным победителем в данном столкновении, так сообщает progoroduhta.

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