Известная российская астрологиня Тамара Глоба раскрыла прогноз о завершении специальной военной операции на территории Украины и заявила о возможном исходе данного вооруженного столкновения. В настоящее время, вопрос о временном окончании ситуации на Украине волнует практически каждого россиянина. Ответ на этот вопрос был дан самой Тамарой Глобой.

В соответствии с ее предсказаниями, данная ситуация будет окончена в конце 2023 года, однако перед этим грядет период тревоги. Уже в 2024 году, наступит эра глобального взаимопонимания и стабильности. При этом, Тамара Глоба уверена в том, что Россия станет исключительным победителем в данном столкновении, так сообщает progoroduhta.