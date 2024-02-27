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«СВО кончится скоро»: шаман-мистик дал прогноз, когда кончится спецоперация

«СВО кончится скоро»: шаман-мистик дал прогноз, когда кончится спецоперация

dr-web.ru

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Алексей Волос, практикующий шаман-мистик, рассказал россиянам, когда будет завершена Специальная военная операция на Украине. Более того, предсказатель назвал страну, которая станет победителем данного вооруженного конфликта.

Он утверждает, что этот процесс завершится ближе к осени текущего года, причем основной исход будет благоприятен для России. По его словам, возможны небольшие стычки с различными нерегулярными формированиями, но они не должны помешать основному процессу завершения.

Вместе с тем предсказатель заявил, что в настоящее время происходит передел мирового влияния и полярности мира, и поэтому в ближайшие годы во всем мире произойдет серьезные изменения, включая политику и климат по всей Земле.

По прогнозу шамана-мистика, есть вероятность того, что на территории российского государства будут происходить мелкие и крупные теракты, однако он и многие люди со сверхспособностями работают над тем, чтобы защитить страну от большого страдания, пишет «Ямал медиа».

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