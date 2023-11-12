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· Алина Алмакаева

«СВО кончится»: природой одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: природой одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

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Григория Кваши известный математик считает, что все события в мире происходят по циклам, что позволяет использовать математический анализ для прогнозирования и предвидения будущих событий.

Актуальная тема Специальной военной операции привлекает внимание россиян на данный момент, что подтверждается исследованиями Григория Кваши, в которых он пытается определить дату завершения вооруженного противостояния.

В своих расчетах математик-предсказатель прогнозирует окончание Специальной военной операции в 2025 году, признавая 2023 год переломным для ее хода. Также Григорий Кваша утверждает, что победой в этом конфликте будет безусловно награждена Российская Федерация, сообщает издание «ЦАРЬГРАД».

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