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· Алина Алмакаева

«СВО кончится»: природой одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: природой одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

100biografiy.ru

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Известный и великий математик Григорий Кваша считает, что все события, происходящие в мире, подчиняются определенным циклическим закономерностям. Используя математический анализ, он полагает, что можно предсказывать будущие события.

В настоящее время российские исследователи активно изучают тему СВО, и работы Григория Кваши подтверждают значимость этого напрвления. Он попытался определить дату, когда закончится текущий вооруженный конфликт. По его расчетам, специальная военная операция завершится в 2025 году, причем 2023 год был поворотным моментом в ходе этого конфликта. Более того, Григорий Кваша уверен, что в этом противостоянии Российская Федерация неизбежно победит, как указано в издании "Царьград".

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