Историк-математик Григорий Кваша утверждает, что умеет предвидеть будущее: в этом ему помогают расчеты и сопоставление дат прошлых событий. Предсказатель считает, что в мире все происходит по кругу, и поэтому если детально изучить явления прошлых лет, то можно составить прогноз и на будущее.

Теория Григория Кваши подтвердилась тем, что еще в 2021 году историк-математик рассчитал, что СВО на Украине начнется в 2022, и, как оказалось, он был прав.

Теперь же предсказатель провел новые расчеты, и заявил, что знает, когда завершится вооруженное столкновение России и Украины, а также, кто победит в данном конфликте.

Григорий Кваша пророчит завершение Спецоперации в 2025 году, а победит в столкновении Российская Федерация, пишет «ЦАРЬГРАД».