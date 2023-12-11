«СВО кончится»: поцелованный вселенной пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя
100biografiy.ru
Известный математик Григорий Кваша утверждает, что все события в мире происходят внутри циклов, что позволяет использовать математический анализ для предвидения будущих событий. В настоящее время актуальную тему специальной военной операции изучают российские исследователи, что подтверждается работами Григория Кваши. Он попытался определить дату, когда завершится вооруженное противостояние. Согласно расчетам этого математика-предсказателя, специальная военная операция окончится в 2025 году, с 2023 года наступая переломный момент для его хода. Кроме того, Григорий Кваша уверен, что Российская Федерация неизбежно победит в этом конфликте, как сообщается в издании "Царьград".
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