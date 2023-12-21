Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО кончится»: поцелованный разумом пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

«СВО кончится»: поцелованный разумом пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

9111.ru

Подписаться в Telegram

Григорий Кваша, знаменитый историк, математик и предсказатель, спрогнозировал дату окончания Специальной военной операции на Украине, и вместе с тем рассказал, какая страна станет победителем, сообщает «ЦАРЬГРАД».

Согласно прогнозу Кваши, в настоящее время в ходе вооруженного столкновения России и Украины настал переломный момент. Также предсказатель рассчитал, что конфликт подойдет к своему разрешению в 2025 году, а победителем станет Российская Федерация.

Напомним, что еще в 2021 году Григорий Кваша заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной разгорится в 2022 году, что в реальности так и произошло. Составлять прогнозы математику помогает теоретическая история, потому что, согласно утверждениям предсказателя, все в мире происходит циклично, другими словами, события, которые произошли в прошлом, будут повторяться вновь и вновь.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Бывший тренер «Рубина» Слуцкий возглавит «Шанхай»

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

уничтожение клопов королев

Лонгриды

9 часов назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Интересное в Казани

2 дня назад

Работа везде: от продавца до бухгалтера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

мобильный шиномонтаж в москве цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

«Меня также преследовали»: актриса Екатерина Волкова высказалась о «Слове пацана»

Новости Татарстана

13 часов назад

Семья участника СВО получила новую квартиру в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки задержано 34 пьяных водителя

Новости Татарстана

день назад

Жительница Казани завоевала титул «Чувашской красавицы России»

Новости Татарстана

день назад

Казанских автолюбителей ждет тотальный контроль перед Новым годом
Лонгриды
2 дня назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Новости Татарстана

7 часов назад

В татарстанской компании были проведены обыски

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

8 часов назад

Из Нижнекамска в зону СВО отправилось 17 человек

Новости Татарстана

8 часов назад

Второй этап ремонта моста Миллениум оценивается в 663,1 млн рублей
3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России
Лонгриды
6 дней назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Татарстана

8 часов назад

«Это шоу буквально вытащило меня из обычного "дня сурка"»: фотограф из Челнов выступила в образе поп-звезды на ТНТ

Новости Татарстана

9 часов назад

В ЖК Казани появился робот-доставщик

Новости Казани

9 часов назад

В Казани на Новый год не будет салюта
ГК ТОЧНО заходит в Казань
Интересное в Казани
6 дней назад

ГК ТОЧНО заходит в Казань