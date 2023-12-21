«СВО кончится»: поцелованный разумом пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

Григорий Кваша, знаменитый историк, математик и предсказатель, спрогнозировал дату окончания Специальной военной операции на Украине, и вместе с тем рассказал, какая страна станет победителем, сообщает «ЦАРЬГРАД».

Согласно прогнозу Кваши, в настоящее время в ходе вооруженного столкновения России и Украины настал переломный момент. Также предсказатель рассчитал, что конфликт подойдет к своему разрешению в 2025 году, а победителем станет Российская Федерация.

Напомним, что еще в 2021 году Григорий Кваша заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной разгорится в 2022 году, что в реальности так и произошло. Составлять прогнозы математику помогает теоретическая история, потому что, согласно утверждениям предсказателя, все в мире происходит циклично, другими словами, события, которые произошли в прошлом, будут повторяться вновь и вновь.