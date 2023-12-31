СВО кончится: поцелованный провидением пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

Предсказатель-математик Григорий Кваша составил новый прогноз, в котором назвал дату завершения Специальной военной операции на Украине, а также назвал страну, которая станет победителем, пишет Царьград.

Григорий Кваша составляет прогнозы, опираясь на собственную систему предвидения, которая заключается в том, что все в нашем Мире повторяется по кругу. Иначе говоря, все то, что было в прошлом, обязательно случится в настоящем и будущем. А чтобы узнать, что именно ждет человечество, нужно детально изучить прошлое.

Именно таким образом предсказатель узнал, что в 2022 году Россия и Украина вступят друг с другом в вооруженное столкновение, потому что именно в 2022 году для нашей страны начался сложный период. Однако, согласно новому прогнозу, трудные времена завершаются, и уже в 2025 году СВО будет завершено. Вместе с тем абсолютным победителем станет российское государство, рассказал Григорий Кваша.