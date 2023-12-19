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«СВО кончится»: поцелованный прок-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

«СВО кончится»: поцелованный прок-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

mirtesen.ru

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Знаменитый российский предсказатель Григорий Кваша, который до начала СВО на Украине назвал сроки вступления России и Украины в вооруженный конфликт, рассказал, когда столкновение подойдет к финалу, и кто станет абсолютным победителем, сообщает «ЦАРЬГРАД».

Григорий Кваша является создателем собственной системы предсказаний, в которой пользуется астрологией, историей и математикой: согласно утверждениям Кваши, все в мире происходит циклично, иначе говоря, по кругу, поэтому если знать даты и числа событий прошлого, то можно узнать, что ждет человечество в будущем.

Обращаясь к своей теории цикличности, пророк смог предсказать начало Спецоперации еще в 2021 году, утверждая, что вооруженное столкновение произойдет в 2022, что в действительности так и случилось. Сейчас же Григорий Кваша рассказал, когда Специальная военная операция завершится: прогнозируемая пророком дата окончания - 2025 год. Вместе с тем предсказатель заявил, что победителем станет Россия, а 2023 год расставит все на свои места, другими словами, станет решающим, где преимущество перейдет на сторону РФ.

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