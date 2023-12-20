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«СВО кончится»: поцелованный природой пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

«СВО кончится»: поцелованный природой пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

tj.sputniknews.ru

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Астролог-математик Григорий Кваша рассказал россиянам, когда завершится вооруженное столкновение России и Украины, а также назвал страну, которая одержит победу, сообщает «ЦАРЬГРАД».

Григорий Кваша умеет предсказывать будущее с помощью своей собственной системы предвидения, в которой обращается за помощью к таким наукам как математика и история: сопоставляя даты, числа и явления прошлого, пророк рассчитывает даты явлений будущего.

Исключением не стали и даты начала и завершения Специальной военной операции на Украине: еще в 2021 году Кваша заявил, что Российская Федерация вступит в вооруженный конфликт с Украиной в 2022 году. Сейчас же математик рассчитал, когда СВО окончится.

Согласно прогнозу, столкновение подойдет к своему разрешению в 2025 году, а победителем будет являться российское государство, так как уже в 2023, переломном для хода конфликта, году абсолютное преимущество перейдет на сторону России.

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