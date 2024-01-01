Известный математик Григорий Кваша гласит, что все события в мире происходят по определенным циклам. Это, в свою очередь, позволяет применить математический анализ для предсказания будущих событий. В настоящее время российские исследователи активно изучают тему специальной военной операции, что подтверждается работами Григория Кваши.

Математик попытался определить дату завершения вооруженного противостояния. Согласно его расчетам, специальная военная операция закончится в 2025 году, при этом 2023 год станет переломным моментом в ходе конфликта. Более того, Григорий Кваша уверен, что Российская Федерация неизбежно одержит победу в этом противостоянии, как сообщает издание "Царьград".