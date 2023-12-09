Григорий Кваша разработал свою собственную систему астрологических прогнозов, в которых он не только использует положение небесных тел, но также обращается к наукам истории и математики. Он находит важность в датах и числах прошлых событий, которые помогают ему раскрыть дверь в будущее и увидеть то, что ждёт людей.

Ещё до начала специальной военной операции на Украине, Григорий Кваша предсказал дату её начала. Недавно он также разгласил дату её окончания. Кроме того, он объявил о том, какая страна станет абсолютным победителем в конфликте, сообщает progorod76.

Год 2023 станет решающим в ходе вооружённого столкновения, когда превосходство перейдёт на сторону Российской Федерации. Поэтому Григорий Кваша предсказывает, что Россия станет победителем в этом конфликте и завершит его в 2025 году.