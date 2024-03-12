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«СВО кончится»: поцелованный богами пророк-математик Кваша назвал точную дату и победителя

«СВО кончится»: поцелованный богами пророк-математик Кваша назвал точную дату и победителя

bondik-kids.ru

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Уникальный подход историка-математика Григория Кваши к предсказаниям не опирается на традиционные методы астрологии, где в центре внимания находятся положения небесных тел и созвездия.

Вместо этого, он обращается к историческим событиям и их цикличности. На их основе он разработал систему, которая позволяет предвидеть будущее, анализируя прошлое.

Одним из самых запоминающихся примеров его точных прогнозов стала его предсказательная работа относительно конфликта между Россией и Украиной. За долгие годы исследований и анализа исторических данных, Григорий Кваш смог точно предсказать не только начало, но и ход этого конфликта. Его пророчество оказалось настолько точным, что привлекло внимание многих аналитиков и общественности.

Теперь, когда мир следит за развитием Специальной Военной Операции на Украине, Григорий Кваша вновь привлекает внимание своим прогнозом о завершении этого конфликта. По его словам, финальная точка в этой истории будет поставлена в 2025 году. Однако уже в текущем 2023 году, согласно его прогнозу, преимущество перейдет на сторону России, что, по его мнению, приведет к победе Российской Федерации, сообщает «Царьград».

Несмотря на то, что подобные прогнозы могут вызывать разные эмоции и мнения, нельзя отрицать внушительный аналитический труд и исследования, которые легли в основу работы Григория Кваша. Его методы, хотя и нестандартны, показывают, что история может стать мощным инструментом предсказания будущего, если правильно применить знания и аналитические методы.

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