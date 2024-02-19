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«СВО кончится»: ошеломляюще одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: ошеломляюще одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

newsfrol.ru

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Григорий Кваша изобрел собственную систему предвидения будущего, которая называется «Структурный гороскоп». Особенность данного метода заключается в том, что ученый не полагается на созвездия и положения небесных тел, он изучает исторические периоды, которые, как выяснилось, повторяются.

Другими словами, в процессе изучения исторических событий Григорий Кваша выявил закономерность или цикличность, согласно которым происходят все мировые события. Сопоставляя даты и числа прошлых лет, историк выяснил, что все в мире происходит по кругу.

Свою теорию предсказатель смог доказать, когда еще в 2021 году заявил, что вооруженное столкновение Российской Федерации и Украины начнется в 2022 году, что в действительности сбылось.

Теперь же Григорий Кваша поделился новыми расчетами, и назвал дату завершения СВО на Украине. Более того, историк рассказал, какое будущее ожидает Россию после окончания конфликта.

Согласно предсказанию, вооруженное столкновение подойдет к своему финалу в 2025 году в пользу России, так как именно в этом году заканчивается трудный период для российского государства, который начался 11 лет назад. После окончания СВО на Украине Россия начнет стремительно процветать и развиваться, и к 2029 году, утверждает Григорий Кваша, укрепит свою позицию в мировом сообществе, сообщает «Царьград».

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