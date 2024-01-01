По словам известной российской астролога Тамары Глобы, окончание специальной военной операции на Украине ожидается в конце 2023 года.

Однако предстоит пройти период тревоги, прежде чем наступит период международного взаимопонимания и стабильности в 2024 году.

Глоба уверена, что Россия станет безусловным победителем вооруженного столкновения. Известия об этом опубликовало издание Progoroduhta.

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